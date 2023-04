Flachi: “Spesso capita di risparmiarsi inconsciamente prima di una partita molto importante”

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato la gara di sabato e il momento che sta attraversando la Fiorentina da Radio Bruno. Queste le sue parole sulla gara di sabato: “Credo sia normale un pareggio, non si può sempre andare a 100 all’ora, anche perché in proiezione futura ci sono delle gare molto importanti che possono determinare il campionato e la carriera del singolo giocatore. Non capita tutte le volte di giocare una finale di coppa o una Conference League. Delle volte inconsciamente

ti risparmi per paura di arrivare scarico a queste grandi partite. Non credo ci siano dei problemi importanti, la Fiorentina ha dimostrato di essere una

squadra in crescita, non penso che il pareggio con lo Spezia sia un problema in vista del futuro”

L’ex Samp ha poi proseguito commentando le parole di Italiano riguardanti il tema esterni: “Sappiamo che il gioco della Fiorentina tende a sfruttare gli uno contro uno sugli esterni. Mancavano i gol degli attaccanti e quando sono arrivati sono arrivati anche i risultati. Brekalo è entrato bene nella gara con lo Spezia, c’è voluto del tempo ma adesso sembra iniziare a entrare in sintonia con il gioco”

Flachi ha concluso esprimendosi sulle prestazioni di Jovic e Cabral: “Cabral ha le caratteristiche da prima punta, mentre Jovic a mio parere è più una seconda punta. Deve giocare dietro ad una punta centrale, credo abbia sofferto questo durante la stagione. Nei momenti di difficoltà però si è vista la sua personalità“.

