Venuti: “Firenze si aspetta tanto perché siamo stati bravi noi. I fischi come uno stimolo”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, alla vigilia della sfida contro gli Hearts, ha parlato Lorenzo Venuti: “C’è del dispiacere, quando perdi una partita con un risultato netto ma immeritato. Lavori tutta la settimana per farcela, se poi non ci riesci sei arrabbiato e ci rimani male. Questo però è il nostro mestiere, fa parte del gioco e dobbiamo essere bravi a reagire. Poter giocare ogni tre giorni è buono: ti dà continuità nelle cose buone e occasione di correggere quanto sbagliato. Credo sia il sogno di ogni giocatore. Fischi? Consapevolezza che la piazza da noi si aspetta tanto perché siamo stati bravi noi. Sono da stimoli, l’obiettivo è di trasformare tutti questi fischi in applausi”.

NESSUNA SORPRESA NEI CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER GLI HEARTS