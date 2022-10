La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di domani contro gli Hearts. Come anticipato da Vincenzo Italiano in conferenza stampa, non c’è Sottil mentre sarà della partita Martinez Quarta. Confermati anche Milenkovic e Nico Gonzalez, candidati a una maglia dal primo minuto.

LA COLPA NON È DEGLI ARBITRI, MA DI CHI TENTA DI SPIEGARCI L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO