Il Messaggero, Provedel aspetta Dragowski. Ma il polacco rifiuta lo Spezia: nodo ingaggio

Bartlomiej Dragowski rifiuta la prima offerta dello Spezia. Come riporta Il Messaggero, Ivan Provedel si sarebbe aggregato già sottoposto alle visite con la Lazio, se solo il portiere polacco della Fiorentina non avesse detto un primo no ai liguri. Dragowski avrebbe rifiutato la destinazione ligure a causa dell’ingaggio. Vedremo se sarà un problema risolvibile o se il nodo stipendio farà saltare la trattativa.