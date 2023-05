Dragowski: “Fiorentina rosa veramente forte, li auguro di vincere la Conference. Ieri grande finale”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex portiere viola, Bartlomej Dragowski, ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter in finale di Coppa Italia: “Ieri ho visto la finale. La Fiorentina ha una rosa veramente forte. Sapevo che c’era la possibilità di arrivare in fondo a due competizioni. Ieri non è andata bene ma i Viola hanno fatto una grande gara, auguro loro il meglio anche per la Conference. Mi fa piacere quando le italiane fanno bene in Europa”.