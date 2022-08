Dragowski torna a Firenze! La Fiorentina gli chiede di rinunciare a due stipendi e lui non ci sta

Ha il sapore del giallo quanto sta accadendo allo Spezia rispetto alla questione portiere. Dopo l’addio di Provedel, destinazione Lazio, la squadra di Luca Gotti era andata alla ricerca di un nuovo numero 1, e lo aveva anche individuato, negli ultimi giorni.

Tutto era stato definito, infatti, per l’arrivo di Dragowski dalla Fiorentina, tanto che il polacco era arrivato in Liguria per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con la nuova squadra. Ma la situazione ha assunto una piega totalmente nuova in poco tempo, e il buon esito della trattativa è stato messo a rischio.

La Fiorentina ha chiesto a Dragowski di rinunciare allo stipendio del mese di luglio e a quello di agosto. Una richiesta che ha fortemente indispettito il calciatore, che è pronto a fare ritorno in Toscana nella giornata di mercoledì.Se la controversia fra il portiere polacco e la Fiorentina non si risolvesse, lo Spezia potrebbe a quel punto tornare sul profilo dell’altro portiere valutato in queste settimane, vale a dire Alex Meret del Napoli.

Intanto, intorno alla mezzanotte ci sono stati nuovi contatti fra i due club, Fiorentina e Spezia, per cercare di chiarire la situazione, che però non sono stati risolutori: pertanto il giocatore resta deciso a fare ritorno a Firenze. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.