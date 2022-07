Secolo XIX, futuro in Serie A per Dragowski? Lo Spezia ci pensa, Espanyol fuori dalla corsa

Lo Spezia potrebbe puntare su Bartlomiej Dragowski. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, ieri è saltata la trattativa che poteva portalo all’Espanyol con Pradé che avrebbe chiesto 5 milioni di euro per la metà del cartellino. Ecco che potrebbe entrare in gioco la squadra ligure vista la probabile uscita di Provedel sempre più in verso la Lazio. Inoltre, va sottolineato che Pecini ha già avuto Dragowski durante la parentesi all’Empoli.