Grave infortunio per Dragowski alla caviglia in Verona-Spezia: salterà il Mondiale

Al 39' del primo tempo il portiere polacco ex viola subisce un brutto infortunio, è costretto ad uscire in barella con le lacrime sul volto

L'ex portiere di Fiorentina ed Empoli tra le altre, durante l'ultima partita del 2022 prima di partire per il Qatar, ha subito un gravissimo infortunio che lo porterà a saltare il Mondiale. Al minuto 39 del primo tempo il portiere polacco è stato protagonista di un contrasto con l'attaccante del Verona Kevin Lasagna. Il piede di Dragowski è rimasto molto probabilmente sotto quello di Lasagna svolgendo un movimento innaturale. Ancora non si è a conoscenza né dell'entità dell'infortunio né dei tempi di recupero, ma fatto sta che il giocatore è uscito in barella con le lacrime agli occhi consapevole che dovrà dire addio al Mondiale ancor prima di cominciarlo. Dopo pochi minuti dal brutto infortunio la Fiorentina sui propri social ha reso pubblico il suo in bocca al lupo nei confronti Bartlomiej che insieme a Dusan Vlahovic fu il protagonista della salvezza viola nell'ormai lontano 2018. Di seguito ecco le parole del club viola: "Un grosso in bocca al lupo a Bartlomiej Dragowski. Forza Drago! Tutta la Fiorentina ti è vicino"

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