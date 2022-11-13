Una buona Atalanta sbatte contro una grande Inter. Vince Inzaghi, Gasperini rimane a più otto sulla Fiorentina

Mancato allungo da parte di Gasperini nei confronti della Fiorentina. Dea a secco di punti contro l'Inter di Inzaghi.

Nel Lunch Match dell'ultimo turno del 2022 è andato in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Inter (ancora a caccia del primo successo contro una diretta rivale per le posizioni di vertice. Un godibile 3-2 che ha visto i nerazzurri di Milano in svantaggio grazie alla rete su rigore di Lookman, salvo poi prendere il largo grazie alla doppietta di Dzeko e all'autogol di Palomino (foto).

Uomini di Inzaghi dunque a contatto con la zona d'alta classifica in attesa del Milan, di scena alle 18 contro la Fiorentina. Bergamaschi bloccati a sesto posto, fermi a sette lunghezze di vantaggio sulla viola.

FIRENZE RISPONDE PRESENTE

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