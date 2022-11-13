Firenze risponde sempre presente: esodo viola, 3500 tifosi pronti a spingere la Fiorentina a San Siro
Firenze risponde ancora una volta presente: saranno circa 3500 i tifosi viola pronti a spingere la Fiorentina nella difficile trasferta contro il Milan. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece,...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 13:53
Firenze risponde ancora una volta presente: saranno circa 3500 i tifosi viola pronti a spingere la Fiorentina nella difficile trasferta contro il Milan. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece, sono stati venduti circa 70mila tagliandi. Sarà dunque un San Siro tutto esaurito per l'ultima partita dell'anno. Una grande cornice per (si spera) una grande partita.
PROBABILE FORMAZIONE: QUARTA-MILENKOVIC IN DIFESA. TRIDENTE IKONE-JOVIC-KOUAMÉ
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