Firenze risponde sempre presente: esodo viola, 3500 tifosi pronti a spingere la Fiorentina a San Siro

Firenze risponde ancora una volta presente: saranno circa 3500 i tifosi viola pronti a spingere la Fiorentina nella difficile trasferta contro il Milan. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece,...

Firenze risponde ancora una volta presente: saranno circa 3500 i tifosi viola pronti a spingere la Fiorentina nella difficile trasferta contro il Milan. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece, sono stati venduti circa 70mila tagliandi. Sarà dunque un San Siro tutto esaurito per l'ultima partita dell'anno. Una grande cornice per (si spera) una grande partita.

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