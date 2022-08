Ag. Dragowski rivela: “Southampton saltato per i permessi di lavoro. La Fiorentina vuole troppi soldi”

Ai media polacchi ha parlato il procuratore di Dragowski Mariusz Kulesza. Queste le sue parole:

“Il Southampton è interessato a Dragowski da diverse stagioni, ma Bart non si è trasferito per alcuni problemi legati al permesso di lavoro. Espanyol? Un contatto c’è stato, ma poi l’operazione non è andata a buon fine. La Fiorentina vuole tanti soldi per lui. Se poi teniamo conto che è rimasto sempre in panchina l’anno scorso e ha un solo anno di contratto, capite che sono tanti i soldi che vuole la Viola. Celta Vigo? Solo voci. Spezia? Vogliamo che sia una scelta condivisa. Il club deve fare un passo avanti e concedere a Bart la possibilità di crescere ulteriormente. Presto sapremo quale sarà la soluzione migliore”