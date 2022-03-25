Labaro Viola

L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata 

Dragowski a fine stagione lascerà la Fiorentina, dirigenza viola al lavoro per trovare il portiere del futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:23
L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata  - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Dragowski
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dragowski, la cui scadenza di contratto é fissata nel 2023, le sirene di mercato e le recenti panchine hanno allontanato un’ipotesi di rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino

LEGGI ANCHE, GRAVINA RASSICURA: “FARÒ DI TUTTO PER FAR RESTARE MANCINI AL SUO POSTO ANCHE DOPO QUESTA SERA”

https://www.labaroviola.com/gravina-rassicura-faro-di-tutto-per-far-restare-mancini-al-suo-posto-anche-dopo-questa-sera/170058/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok