L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata
Dragowski a fine stagione lascerà la Fiorentina, dirigenza viola al lavoro per trovare il portiere del futuro
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:23
Dragowski, la cui scadenza di contratto é fissata nel 2023, le sirene di mercato e le recenti panchine hanno allontanato un’ipotesi di rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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