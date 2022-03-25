L’avventura di Dragowski alla Fiorentina é giunta al capolinea: ipotesi di rinnovo allontanata 

Dragowski a fine stagione lascerà la Fiorentina, dirigenza viola al lavoro per trovare il portiere del futuro

Dragowski, la cui scadenza di contratto é fissata nel 2023, le sirene di mercato e le recenti panchine hanno allontanato un’ipotesi di rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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