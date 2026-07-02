Dalla Turchia scrivono: "Kean è stato offerto al Fenerbahçe per 62 milioni di euro"
Arrivano voci di mercato su Kean dalla Turchia
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 14:29
Il nome di Moise Kean torna a circolare anche sul mercato estero. Secondo quanto riportato da un giornalista turco, l'attaccante della Fiorentina sarebbe stato proposto al Fenerbahçe in vista della prossima stagione.
Il club di Istanbul avrebbe ricevuto la possibilità di valutare il profilo del centravanti viola, anche se al momento non risultano trattative avviate tra le parti. E' stato soprattutto segnalata la clausola rescissoria presente nel contratto di Kean, fissata a 62 milioni di euro.