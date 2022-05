Pedullà: “Futuro di Dragowski lontano da Firenze. Bournemouth in pole, sorpassato il Southampton”

Il futuro Bartolomej Dragowski è ormai sempre più lontano dalla Fiorentina. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito web, il portiere polacco vede sempre più la Premier. Ma spunta un nome a sorpresa tra le pretendenti. Negli scorsi giorni il portiere accostato al Southampton, mentre adesso in pole ci sarebbe Bournemouth, neo promossa in Premier. Secondo l’esperto di mercato, la trattativa ha buone possibilità di andare in porto.

LEGGI ANCHE: