Ag. Dragowski: "Bart è entusiasta di tornare al Franchi, la Fiorentina una delle più forti della Conference"

Il portale greco sdna.gr ha intervistato il procuratore dell'ex portiere della Fiorentina Dragowski che questa sera scenderà in campo per difendere la porta del Panathinaikos, per il ritorno degli ott...

Il portale greco sdna.gr ha intervistato il procuratore dell'ex portiere della Fiorentina Dragowski che questa sera scenderà in campo per difendere la porta del Panathinaikos, per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, queste le sue parole:

"Il Panathinaikos ha la grande opportunità di andare a Firenze con un gol di vantaggio. La partita sarà molto difficile. Entrambe le squadre hanno le qualità per vincere. La chiave è giocare in modo intelligente ed evitare errori in difesa..." Marius Kulesza ha inizialmente sottolineato e aggiunto il ritorno di Dragowski all' "Artemio Franchi" e quanto lontano possa arrivare la squadra di Rui Vitoria nella corsa all'Europa Conference League di quest'anno.

"Dragowski è sicuramente entusiasta di tornare nello stadio e nella città dove ha trascorso quasi sei anni della sua carriera. L'obiettivo del Panathinaikos è arrivare in finale di Conference. Penso che abbia le qualità per arrivare in finale, ma prima della finale ci sono ancora partite importanti, a partire dalla gara di ritorno contro la Fiorentina, che è uno degli avversari più ostici e forti della Conference League di quest'anno ".