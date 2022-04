La Nazione non ha dubbi, Dragowski il peggiore: “Due buoni interventi poi l’uscita sballata”

Due buoni interventi su Vlahovic, il secondo addirittura in scioltezza sul pallonetto in corsa. Ma poi l’uscita sballata di un metro apre la porta alla Juve: dà lì – con la complicitòàdi un rinvio corto di Biraghi – nasce il gol di Bernardeschi che mette in salita la partita della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

