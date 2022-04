Italiano: “Dragowski portiere di Coppa, Ikonè mezz’ala perchè somiglia a Castrovilli, poteva farlo”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa della Juventus Stadium, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“In due partite ci siamo giocati la qualificazione con grande capacità di mettere in difficoltà la Juventus, la semifinale è stata compromessa all’andata. Abbiamo concesso qualche situazione, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono contento per la personalità che ha messo in campo la squadra. Penso che le sorprese non ce ne siano di formazione, Ikonè mezz’ala perchè ha qualità che possono somigliare a Castrovilli, se vuoi vincere devi rischiare. Il portiere? In Coppa si cambiava, lo avevamo detto, nulla di sorprendente, su quella palla ha avuto coraggio ma abbiamo sbagliato prima.

Nel primo gol avevamo noi la palla e l’abbiamo persa, il mio obiettivo era di arrivare alla fine con tutta la qualità per vincere la partita. Sei partite, 18 punti, dobbiamo rimanere dove siamo sempre stati. Venivamo da un percorso incredibile, per me siamo usciti a testa alta. Torreira ha preso un brutto colpo alla schiena. ho preferito risparmiarlo. Europa un dovere? Questa sconfitta ci darà una marcia in più. Ikonè doveva venire dentro con il suo mancino, è una zona di campo che a lui piace, è una soluzione che può essere anche ripetuta perchè la sua qualità è importante per la squadra”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS