PAGELLE VIOLA, DRAGOWSKI E BIRAGHI FIRMANO IL DISASTRO. IKONE E NICO, MAI UN GUIZZO

Perde ed esce dalla Coppa Italia la Fiorentina, sconfitta di misura anche al ritorno sempre per 2-0. Le pagelle dei giocatore viola

Fiorentina di scena allo Juventus Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sconfitta per 2-0 grazie ai goi di Bernardeschi e Danilo, le pagelle dei giocatori viola

Dragowski 4,5 Sbaglia l'uscita sul gol della Juventus, fino a quel momento era stato perfetto con un paio di parate importanti ma l'errore sul gol pesa come un macigno

Venuti 6 Una discreta partita in cui alterna le due fasi sbagliando molto poco. Una prova sufficiente in cui non sfigura

Martinez Quarta 5,5 Salva su Morata nel primo tempo dove è provvidenziale in un altro paio di occasioni, nel secondo tempo cerca di rendersi utile in fase di impostazione, finisce con il farsi mangiare da Cuadrado in occasione del 2-0 di Danilo

Igor 6 Bravo su Vlahovic in diverse situazioni nel primo tempo, nel secondo tempo ordinaria amministrazione. Anche questa volta, nel complesso, appanna Vlahovic

Biraghi 4,5 Fa l'assist a Bernardeschi, sbaglia totalmente tempo, misura e scelta di testa dove non legge bene l'azione e serve il giocatore della Juventus che segna. In fase offensiva si vede poco, ma in questo caso non dipende da lui.

Torreira 5,5 Schierato parecchio alto come posizione in campo, rischia di segnare dopo pochi minuti ma il suo tiro viene ribattuto da Cabral, nella manovra offensiva è però meno brillante e presente del solito. Esce ala fine del primo tempo per infortunio, speriamo non sia nulla di grave

Saponara 5 Cerca di inventare facendo anche delle belle giocata ma tutte fini a se stesse mai incisive. Prova incolore

Duncan 5,5 Fa un grande salvataggio su Vlahovic nel primo tempo poi perde alcuni facili palloni, esce nel secondo tempo

Ikonè 5 Si vede poco, non si accende mai e non ha il piglio giusto. Si appoggia sempre dietro e non cerca quasi mai di saltare l'uomo e creare superiorità. Un compitino che non basta (anche se non ha giocato nel suo ruolo)

Nico Gonzalez 5,5 Non si vede praticamente mai nel primo tempo, nel secondo tempo sembra più vivace ma vale la stessa cosa dei suoi colleghi di reparto, non ha mai il guizzo giusto ed è praticamente inutile

Cabral 6 Cerca di fare il possibile creandosi, molto spesso da solo, diverse occasioni da gol. Nei minuti finali ha diversi palloni sporchi in cui non riesce mai a ribadire in rete, compreso un colpo di testa che manda alto. Si salva per l'impegno e per il fatto che tiene impegnata la difesa bianconera in più di una circostanza

Amrabat 6 Porta muscoli e si fa sentire in mezzo al campo anche con diversi appoggi veloci. Dinamico, va ad occupare una posizione diversa rispetto a Torreira, gioca più a schermo di difesa. Con lui la Fiorentina è più solida. Ultimo ad arrendersi

Sottil 5 Un film visto e rivisto. Tutto fumo (poco) e niente arrosto

L'ODIO DEI TIFOSI DELLA JUVENTUS CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tifosi-della-juventus-accecati-dallodio-verso-la-fiorentina-cori-costanti-contro-firenze-e-i-viola/173290/