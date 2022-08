Nazione, Dragowski allo Spezia? Il portiere chiede tempo. Aspetta una proposta dalla Spagna

La prima è quella con lo Spezia dove dovrebbe approdare Dragowski. L’accordo per il portiere (fra i club) non è complicato e la base di chiusura del trasferimento è di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Semmai è il numero uno polacco a chiedere ancora qualche giorno di tempo prima di accettare lo Spezia. E’ probabile infatti che Drago voglia prendere in esame una nuova proposta dalla Spagna (Real Sociedad?). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “PASSI IN AVANTI PER DRAGOWSKI ALLO SPEZIA. L’ACCORDO TOTALE POTREBBE ARRIVARE NELLE PROSSIME ORE”