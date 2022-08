TMW, Dragowski ha raggiunto il centro sportivo dello Spazia. Oggi la firma sul contratto

Bartlomiej Dragowski si appresta a diventare un nuovo calciatore dello Spezia. Stando quanto riportato da TMW, il portiere polacco, ormai ex Fiorentina, è al centro sportivo Ferdeghini. Il portiere è infatti arrivato in città in mattinata, ha pranzato e scambiato qualche battuta con la dirigenza prima di firmare, nel pomeriggio, il contratto che lo legherà al club della famiglia Platek. Il numero uno polacco arriva dalla Fiorentina, sottoscrivendo un accordo di tre anni.