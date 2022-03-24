Pedullà sentenzia Dragowski: ''Sempre più lontano dall'ambiente, e Terracciano ha convinto tutti''

Alfredo Pedullà dice la sua in merito al futuro della porta della Fiorentina, con l'attuale dualismo tra Dragowski e Terracciano.

Porte (un po' meno) girevoli in casa viola, con Pietro Terracciano sempre più sicuro del posto da titolare a discapito di un Dragowski che, stando a quanto detto dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è sempre più distante da Firenze. Queste le sue parole rilasciate a gazzetta.it:

''Lavori in corso a Firenze: Dragowski ha un contratto un scadenza nel 2023 e quasi sicuramente andrà via ci sarebbe la necessità di prendere un altro portiere ma bisogna segnalare la performance di Terracciano, promosso titolare all’improvviso e convincente sotto ogni punto di vista''.

SECK RIVELA: ''MI SONO EMOZIONATO PER IL TIFO DI FIORENTINA JUVE. SOGNO DI GIOCARE IN PRIMA SQUADRA''

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