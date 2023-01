Bartlomiej Dragowski ha parlato così della Fiorentina a Tuttosport: “Italiano? Non partii titolare e quando mi schierò non feci bene, come a Napoli. Io però non amo discutere con gli allenatori, non ha senso,c’è sempre una logica nelle scelte”.

