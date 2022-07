Nazione, Spezia su Dragowski, i liguri offrono 4 milioni, la Fiorentina ne vorrebbe di più

Lo Spezia, intanto, fa sul serio per Dragowski, dopo che l’accordo tra la Lazio e Provedel è ormai fatto. Un domino che innescherebbe, appunto, l’affondo dei liguri per il portiere polacco. La Fiorentina vorrebbe una cessione definitiva, lo Spezia è d’accordo per 4 milioni. I viola vorrebbero di più, ma un accordo si troverà. Lo scrive La Nazione.

