Dalla Polonia: il Leicester punta Dragowski per gennaio. Pronti 8-9 milioni per il polacco

Futuro Premier League per Bartlomiej Dragowski? Il portale polacco Meczyki.pl riporta dell’interesse del Leicester, pronto a sborsare 8-9 milioni di euro già a gennaio. In Inghilterra in effetti il portiere polacco ha tanti estimatori ma non è potuto andare, nonostante le varie offerte recapitate alla Fiorentina, per le pochissime presenze e l’impossibilità di avere, dunque, il permesso di soggiorno. Da Spezia la ritengono però un trasferimento difficile da concretizzarsi.

ITALIANO CONCEDE UN GIORNO DI RIPOSO ALLA SQUADRA, ANNULLATO L’ALLENAMENTO DEL VENERDI DOPO LA VITTORIA