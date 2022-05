“Fiorentina, il problema è il portiere. Terracciano non adatto, Dragowski fa bene a lasciare Firenze”

L’ex portiere Rubinho è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione di Fiorentina–Juventus. Ecco le sue parole: “Italiano si merita una qualificazione in Europa. Ha fatto un campionato strepitoso e la sua Fiorentina ha giocato uno dei tipi di calcio migliori di tutta la Serie A. Ci sono state partite veramente importanti: quella di Napoli è emblematica. È una squadra che ha tutte le carte in regola per farcela. Juventus? La partita sarà importante e l’ambiente carico. I bianconeri hanno già perso la Coppa Italia ed hanno salutato Chiellini e Dybala: per me saranno un po’ scarichi, ma difficile dirlo con certezza. Problema Fiorenitina? Penso che il difetto dei viola sia proprio l’irregolarità dei portieri. Drągowski farebbe bene ad andare via da Firenze, è giusto così e molto probabilmente accadrà. Terracciano non credo sia un portiere di livello per questa squadra, quindi credo che la società viola interverrà sul mercato. Portieri in Sudamerica? Waverton del Palmeiras è molto interessante e già esperto“.

