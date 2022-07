TMW, Espanyol forte su Dragowski. Troppi gli 8 milioni richiesti dalla Fiorentina: ipotesi scambio secco

Espanyol in forte pressing su Dragowski. La richiesta della Fiorentina è di otto milioni. Cifra considerata eccessiva dal club spagnolo, che ha sempre valutato il portiere polacco fra i 3 e i 4 milioni. Stando a quanto riportato da TMW, a mezzogiorno c’è stata un’apertura per il trasferimento, con una particolare attenzione alle contropartite: Fiorentina ed Espanyol ragionano sui numeri e non è da escludere uno scambio secco con una contropartita scelta dai viola.