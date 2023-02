Dragowski ammette: “Forse non sono stato all’altezza della Fiorentina e ho dovuto cambiare aria”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Bartlomej Dragowski è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: “Non so spiegarmi alcune scelte, magari non sono stato all’altezza della squadra e ho dovuto cambiare aria, ma non guardo indietro. Dopo il prestito all’Empoli pensavo di poter avere più spazio, invece non è andata così”.