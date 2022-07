Nazione, Dragowski può finire in prestito al Torino. Brusca frenata dell’Espanyol

La frenata dell’Espanyol potrebbe riaccendere un futuro in Italia per Dragowski. Il portiere polacco è stato al centro di una trattativa con il club spagnolo che l’incrocio fra domanda e offerta non ha portato a un’intesa. Così nelle ultime ore ecco riaccendersi la possibilità di un trasferimento in prestito al Torino. Lo scrive La Nazione.

