TMW, la Fiorentina fissa il prezzo per Dragowski: serviranno 8 milioni per il portiere polacco

La Fiorentina fissa il prezzo per Dragowski: serviranno 8 milioni per acquistare il portiere polacco. Una richiesta molto distante dall’unica offerta recapitata ai viola. Nei giorni scorsi l’Espanyol ha offerto poco meno di tre milioni di euro ma anche una percentuale significativa sulla futura rivendita. Il club catalano ha anche un accordo con Dragowski per le prossime cinque stagioni ma, al momento, la richiesta della Viola è ritenuta troppo alta per mettere in piedi una trattativa. Sullo sfondo rimane anche il Torino.