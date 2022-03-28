Cecchi non ha dubbi: ''Prendere Provedel e vendere Dragowski? Mi sento male. Odriozola importante''

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno facendo il punto della situazione sul rendimento di alcuni singoli del gruppo viola.

Il noto opinionista fiorentino Stefano Cecchi è intervenuto all'interno del consueto appuntamento con il Pentasport, ed ha parlato della situazione legata al futuro della porta viola ed anche dell'ottimo rendimento di Odriozola. Queste le sue parole:

"Castrovilli è tornato a buoni livelli da 2-3 partite e abbiamo l'obbligo di aspettarlo. E' un talento che nel centrocampo della Fiorentina di domani io vedo bene. Biraghi è ruvido e ho l'impressione che questo non lo porti a guadagnarsi molte simpatie.

Biraghi non sarà un fenomeno, ma non è certo un problema di questa Fiorentina. Odriozola? La sua permanenza non dipende da noi ma spero rimanga, lo spagnolo nel gioco d'attacco ti fa la differenza. Dragowski?

L'anno scorso ci ha salvato dalla Serie B. All'idea di vendere lui e prendere Provedel mi sento male. Non butterei via un portiere ancora giovane, solo perchè con i piedi ha qualche lacuna. Vicario e Cragno? Anche Dragowski nell'Empoli sembrava un fenomeno. Ho il terrore di vedere Dragowski esplodere altrove".

MANCINI ANNUNCIA CHE NON SI DIMETTE. ''QUI PER VINCERE IL MONDIALE''

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