Mancini annuncia che non si dimette: "Voglio restare alla guida dell'Italia per vincere il Mondiale"

Il CT Roberto Mancini annuncia la sua voglia di restare alla guida dell'Italia per provare a vincere un mondiale

Dalle parole di Roberto Mancini alla vigilia della gara in Turchia si percepisce chiara la voglia di restare ancora alla guida della Nazionale: "Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c'è da migliorare per il futuro. Voglio restare perché sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante". Lo riporta La Gazzetta

FAGIOLI ATTACCA IL CALCIO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/fagioli-attacca-anche-la-sua-juventus-i-giovani-hanno-meno-spazio-in-italia-e-vengono-subito-criticati/170455/