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Mancini annuncia che non si dimette: "Voglio restare alla guida dell'Italia per vincere il Mondiale"

Il CT Roberto Mancini annuncia la sua voglia di restare alla guida dell'Italia per provare a vincere un mondiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2022 13:41
Mancini annuncia che non si dimette: "Voglio restare alla guida dell'Italia per vincere il Mondiale" -
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Mancini annuncia che non si dimette: "Voglio restare alla guida dell'Italia per vincere il Mondiale"

Dalle parole di Roberto Mancini alla vigilia della gara in Turchia si percepisce chiara la voglia di restare ancora alla guida della Nazionale: "Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c'è da migliorare per il futuro. Voglio restare perché sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante". Lo riporta La Gazzetta

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