Fagioli attacca anche la sua Juventus: "I giovani hanno meno spazio in Italia e vengono subito criticati"

Il centrocampista di proprietà della Juventus Fagioli ha criticato il comportamento dei top team italiani nei confronti dei giovani

In Italia i giovani giocano poco e subiscono troppe pressioni. Dopo la denuncia di Paolo Nicolato arriva quella di Nicolò Fagioli, il centrocampista di proprietà della Juventus (in prestito alla Cremonese) parla in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia Under 21: "Vedo che in Spagna, forse in Inghilterra un po’ meno, ma anche in Germania e Francia, i giovani giocano di più rispetto all’Italia. Sicuramente qui da noi, quando un giovane gioca e poi magari nei top club sbaglia una partita o due, si critica subito il giocatore, si dice che non è pronto e che magari deve andare a fare prima un’esperienza fuori, e quindi anche per l’allenatore è difficile farlo giocare con continuità. Non ha tutti i torti Nicolato a dire che nei principali campionati in Italia si fa fatica a dare fiducia ai giovani, perché anche noi lo sentiamo e lo vediamo. Speriamo che con il tempo cambino le cose, me lo auguro". Lo riporta Calciomercato.com

TANTI CAMBI PER LA FIORENTINA SECONDO LA NAZIONE

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