Cecchi: “Terracciano numero uno dei numeri dodici. Sempre pensato che Dragowski avesse qualcosa in più”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Monza: “LaFiorentina ha vulnerabilità, non è invincibile ed ha sempre bisogno di andare a 1000. Non sa gestire le partite e andare in surplace. Martinez Quarta ieri non è azzeccata una, ha commesso errori gravissimi sui primi due gol presi dalla Fiorentina. Ci siamo fatti davvero due gol da soli”.

Poi ha proseguito parlando del tema portieri, partendo da Pietro Terracciano: “È il numero 1 dei numeri 12, si è conquistato al meglio la maglia da titolare ma non deve essere esaltato troppo. Lo scorso anno spesso i suoi errori venivano minimizzati. C’era chi parlava di convocazione in Nazionale…Adesso è crollata la fiducia ed ora tutto ciò che fa viene amplificato e arriva la pioggia di critiche. Ho sempre pensato che Dragowski avesse qualcosa in più e da lui ci si potesse aspettare il miracolo”.