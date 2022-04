Frey sicuro: “Dragowski vuole il Mondiale, senza la sicurezza di giocare lascerà la Fiorentina”

Sebastien Frey, ex portiere e bandiera Viola, ha rilasciato un’intervista a passionedelcalcio.it durante la quale ha parlato del dualismo tra i portieri della Fiorentina: Dragowski e Terracciano. Ecco le sue parole: “Dragowski ha avuto la sfortuna di farsi male nel momento in cui la squadra stava crescendo e iniziava a giocare bene, non dimentichiamoci che l’anno scorso ha svolto un ottimo lavoro. Poi è entrato Terracciano che è stato molto bravo e quando arrivano anche i risultati positivi non è facile cambiare il portiere titolare. La Fiorentina ha due ottimi portieri, poi a fine stagione si tireranno le somme. Dragowski si gioca un posto al mondiale perciò vorrà delle garanzie altrimenti se ne andrà. Italiano? Il mister ha stupito tutti, sta crescendo molto bene e in una piazza esigente come Firenze non era scontato, è entrato in simbiosi con i tifosi e ha ridato un’identità di gioco, ora la squadra ha anche personalità e ha rinvigorito diversi giocatori”.