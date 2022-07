Futuro in Spagna per Dragowski? Dopo l’Espanyol, anche il Celta Vigo sul portiere polacco

Futuro in Spagna per Dragowski? Secondo quanto riportato da Sport.es, c’è un’altra società spagnola pronta a bussare alla porta della Fiorentina per il portiere polacco. Trattasi del Celta Vigo che fino a poco tempo fa stava trattando una vecchia conoscenza viola: Norberto Murara Neto col Barcellona. La mancanza di un accordo ha portato però il club a guardare altrove, da qui nasce l’interesse per il portiere in uscita da Firenze.