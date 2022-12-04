Dragowski: "Sto bene mentalmente, Spezia mi sta dando tanto dopo l'anno difficile alla Fiorentina"

Durante l'intervista concessa a La Nazione, Bartolomej Dragowski, portiere dello Spezia ed ex Fiorentina, ha parlato anche del brutto infortunio ai legamenti della caviglia che gli hanno impedito di p...

Durante l'intervista concessa a La Nazione, Bartolomej Dragowski, portiere dello Spezia ed ex Fiorentina, ha parlato anche del brutto infortunio ai legamenti della caviglia che gli hanno impedito di partire per il Qatar: "Sto bene, soprattutto mentalmente. Questo è fondamentale perché mi consente di lavorare al recupero ottimamente. Vorrei tornare domani, ma dipende da tanti fattori. Il mio obiettivo è esserci contro l'Atalanta il 4 gennaio, ma dipenderà da come la caviglia reagirà alle terapie. Non sono abituato a piangermi addosso e vedo sempre le cose in modo ottimistico". E sulla sua esperienza con lo Spezia: "Ho firmato un triennale e sono convinto di giocare in questa squadra fino alla scadenza. Se poi arriveranno offerte considerate allettanti, darò la mia disponibilità a partire. Lo Spezia mi ha dato tanto dopo un anno difficile e restare qui sarebbe il doveroso ringraziamento".

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