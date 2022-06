Tuttosport, Dragowski in uscita, è nel mirino del Torino: c’è la concorrenza di Espanyol e Reims

Vagnati del Torino ha aperto una trattativa per Dragowski, di proprietà della Fiorentina. Dragowski è una buona opportunità: a Firenze è chiuso da Terracciano e a breve Pradè regalerà a Italiano un altro estremo difensore, per cui il polacco è in uscita. Sul portiere, però, la concorrenza è folta: anche Espanyol e Reims seguono da vicino l’evolversi della situazione. Il dialogo con la Fiorentina è caldo. E il Toro, parlando di Dragowski (profilo giovane, che in Serie A ha dimostrato di essere un elemento affidabile), può riaprire il discorso legato alla partenza di Vanja Milinkovic-Savic, molto apprezzato in Toscana. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, PINAMONTI ALLA FIORENTINA? NO, L’ATALANTA ACCELERA PER IL GIOVANE ATTACCANTE