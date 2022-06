TMW, Dragowski non sarà convocato per il ritiro di Moena. Cessione nei prossimi giorni?

Bartlomiej Dragowski non sarà convocato dalla Fiorentina per il ritiro estivo. Il portiere polacco non rientra nei piani della società e di mister Italiano per la stagione 2022/23 e la decisioni di non fargli iniziare la preparazione con i compagni è un ulteriore segnale circa la sua esclusione dal progetto. Barone e Pradè sono da settimane al lavoro per la sua cessione: l’Espanyol, che ha un accordo quinquennale col giocatore, ha presentato già un paio di offerte, entrambe ritenute insoddisfacenti. La richiesta è otto milioni di euro e chissà che il Torino, l’altro club interessato a Dragowski, non possa essere quello in grado di trovare un accordo con la società gigliata. Lo scrive TMW.