Corriere dello Sport, Dragowski all’addio, Espanyol o Reims: alla Fiorentina circa 5 milioni 

Almeno per ciò che riguarda le entrate, visto che almeno su Dragowski la strada pare ormai segnata: sul polacco – che per questioni di natura burocratica non può rientrare più nel mirino dei club della Premier – si è scatenata un’asta tra l’Espanyol e il Reims e l’addio pare ormai vicino. Difficilmente però i viola riusciranno a ricavare una cifra superiore ai 5 milioni di euro, dato il contratto in scadenza nel 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport.

