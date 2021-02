Nazione, Fiorentina in estate obiettivo regista: Torreira, ultima chiamata, prendere o lasciare

La priorità della Fiorentina per la prossima estate sembra essere l’acquisto di un regista. Uno che sia fulcro di gioco, in qualsiasi schema. Per questo motivo non va escluso un nuovo assalto a Lucas Torreira, ormai fuori dai piani dei Gunners. A giugno, dopo il prestito andato male all’Atletico Madrid cambierà squadra. Questa potrebbe essere l’ultima occasione per acquistarlo a condizioni favorevoli. Lo scrive La Nazione.

