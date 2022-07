Nazione, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: il sì arriverà nel weekend

Forse è arrivata la decisiva – accelerata nella trattativa con lo Shakhtar per il trasferimento a Firenze di Dodò. L’incrocio giusto sarebbe sulla base di 14 milioni (raggiunti con qualche bonus aggiunto al prezzo di acquisto ’netto’ di 12 milioni). Il sì del club ucraino è atteso nelle prossime ore con l’obiettivo di dare a Dodò il via libera a presentarsi in viola nei giorni che precedono la partenza per il ritiro di Moena. Lo scrive La Nazione.

