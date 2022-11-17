Nazione: "Gonzalez-Fiorentina addio? Cessione in A no, all'estero possibile. Ora vale 21 milioni"

Il pezzo pregiato della Fiorentina potrebbe diventare una pedina dalla quale ricavare una buona cifra

Nico non si tocca o forse sì. Nico è nel mirino e in pochi hanno digerito le tante assenze nella prima parte della stagione, accompagnate dal sospetto di una maggiore cautela in attesa di Qatar 2022. Il pezzo pregiato della storia del mercato della Fiorentina, Gonzalez rischia così di diventare una pedina dalla quale ricavare una cifra preziosa a rimettere sul paitto degli affari di gennaio.

Due domande da 10 miloni di euro: esiste una possibilità concreta che su Gonzalez possa sirigersi un club? E quanto potrebbe far vacillare i viola? La risposta al primo interrogativo potrebbe arrivare dal manager di Nico che senza dubbio ha il termometro della situazione. In Italia una ricollocazione sarebbe complicata (voci di qualche tempo fa hanno tirato in ballo Milan e Juve) mentre il discorso sarebbe effettivmante più semplice all'estero, in Germania e Francia. Nico ha portato a un esborso di 26 milioni. Tanti, e di certo, oggi è impossibile immaginare una proposta d'acquisto di questa entità. La differenza al rialzo potrà farl ail Mondiale. Al momento il cartellino di Nico è quotato 21 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORSPORT: “SABIRI A GENNAIO, LA FIORENTINA VUOLE CHIUDERE. PRONTE CONTROPARTITE PER LA SAMPDORIA”

https://www.labaroviola.com/corsport-sabiri-a-gennaio-la-fiorentina-vuole-chiudere-pronte-contropartite-per-la-sampdoria/192791/