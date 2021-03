Nazione, Commisso torna a Firenze prima del Genoa. Ieri conference call con i dirigenti viola

Rocco Commisso si è voluto complimentare con la squadra in collegamento telefonico dopo la vittoria di Benevento, si è messo a scherzare anche con Dusan Vlahovic. La pressione si è un po’ abbassata, ora la parola d’ordine è continuità. Ieri si è tenuta una conference call tra i dirigente della Fiorentina. Commisso non è presente fisicamente, ma costantemente in contatto per essere aggiornato. Il presidente potrebbe tornare a Firenze alla vigilia della partita contro il Genoa. Lo riporta La Nazione.

