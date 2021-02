Nazione, Viola Park, prima ci sarà la cerimonia con Commisso: a giorni arrivano gli ultimi permessi

Dopo qualche ostacolo, agevolmente superato senza troppi problemi, domani partiranno i lavori per la realizzazione del Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina. Le tappe sono stare rispettate in modo veloce, felice Commisso. La cerimonia avrà un valore simbolico perchè non ci sono ancora dei permessi importanti ma da Bagno a Ripoli assicurano che il tutto verrà risolto in qualche giorno. Lo scrive La Nazione.

