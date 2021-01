Nazione, la Fiorentina giocherà a viso aperto, l’Inter mette in campo le sue riserve

Nella stagione delle verifiche periodiche, ne arriva una parecchio muscolare contro la versione bis dell’Inter, che però è meglio di quasi tutte quelle titolar del campionato. Una gara che può significare parecchio in termini di prestigio: di sicuro per la Fiorentina, che sta cercando di surfare con dignità una stagione piena di alti e bassi, mentre l’Inter magari il prestigio se lo vorrebbe cercare altrove.

Il turnover in casa nerazzurra sarà massiccio, ma dalla panchina si alzerà gente che in altre squadre non avrebbe problemi ad accaparrarsi una maglia da titolare. Prandelli assicura che la sua squadra giocherà a viso aperto, e pretende dai suoi ritmo nelle giocate e velocità nelle ripartenze. Il tecnico sta provando a prendere possesso in modo totale dell’universo viola. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

