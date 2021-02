Commisso: “Sarri-Fiorentina? Una patacca totale. Io programmo con soldi veri. Prandelli…”

Oggi La Nazione ha intervistato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Mantenere la Fiorentina mi è costato più di quanto Platek ha pagato per acquisire lo Spezia. I fiorentini se ne rendono conto? La programmazione? Fatta con “soldi veri”. Sarri? Sono saltato sulla sedia per la furia di una notizia falsa, una patacca totale. Sono fake news per destabilizzare l’ambiente. Riconferma Prandelli? Massacrato come Iachini. Non rischieremo mai il fallimento. Chiesa? Una delusione totale, manda messaggi d’amore alla Juve, con la Fiorentina non l’ha mai fatto. Nuovo stadio? Ipotesi Empoli solo una battuta”.

