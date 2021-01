Nazione, Fiorentina su Schone, è stato proposto ai viola: l’operazione si può chiudere

Cesare Prandelli ha presentato a Rocco Commisso le sue mosse di mercato, una di queste porta a Lasse Schone. Il centrocampista classe ’86 è stato proposto alla Fiorentina dopo aver rescisso col Genoa: attualmente si trova in Olanda, dove si sta allenando con la sua ex squadra, l’Ajax. Operazione che si potrebbe chiudere non necessariamente in questi giorni, anche se il giocatore ha messo gli occhi sul suo ex allenatore ai tempi dei Grifoni, Davide Nicola, appena approdato al Torino. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

