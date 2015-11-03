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Notizie Schone Fiorentina

DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME

26 gennaio 2021 11:49

Nazione, Fiorentina su Schone, è stato proposto ai viola: l'operazione si può chiudere

20 gennaio 2021 09:35

Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina

12 luglio 2020 19:19

Brovarone: "Pioli maggiore colpevole. Prenderei subito Schone e come DS Pradè o Sabatini"

06 maggio 2019 22:13

La Fiorentina vuole Schone, il perno del centrocampo dell'Ajax. Potrebbe arrivare in Italia, classe 1986

26 aprile 2019 15:39

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