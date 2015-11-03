Notizie Schone Fiorentina

DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME
26 gennaio 2021 11:49
Nazione, Fiorentina su Schone, è stato proposto ai viola: l'operazione si può chiudere
20 gennaio 2021 09:35
Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina
12 luglio 2020 19:19
Brovarone: "Pioli maggiore colpevole. Prenderei subito Schone e come DS Pradè o Sabatini"
06 maggio 2019 22:13
La Fiorentina vuole Schone, il perno del centrocampo dell'Ajax. Potrebbe arrivare in Italia, classe 1986
26 aprile 2019 15:39
Archivio