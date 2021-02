Nazione, Callejon ancora in panchina, gli è stato preferito Eysseric. E con Kokorin aumentano i problemi

Nonostante l’assenza di Ribery venerdì contro l’Inter, Prandelli ha deciso di puntare nuovamente su Eysseric piuttosto che su Callejon, lasciato ancora in panchina. Sono tre partite consecutive che lo spagnolo non vede il campo e questa situazione continuerà. Con questo modulo infatti l’esterno alto è poco funzionale, gli è stato preferito Kouame. Kokorin? Il suo arrivo potrebbe essere un ulteriore problema per Callejon. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

