Corriere Fiorentino, Amrabat stregò Commisso: quel giocatore a Firenze non si è ancora visto

L’uomo del presidente. Il più ambito, desiderato, corteggiato e anche il più costoso. Non solo della gestione Commisso ma di tutta la storia viola. Il presidente oltre un anno fa, restò strabiliato vedendo Sofyan Amrabat fare il bello e il cattivo tempo proprio contro la Fiorentina. E ordinò agli uomini mercato di andare a prenderlo. Amrabat non sta ripetendo la stagione eccellente che ha vissuto un anno fa al Verona con Juric, allenatore per il quale ha ancora parole dolci, quasi malinconiche. E pensare che Amrabat avrebbe potuto ritrovare il maestro croato a Firenze. Amrabat non ci sarà domenica prossima a Genova contro la Sampdoria sempre per la decisione del giudice sportivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

